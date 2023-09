Sold out Marracash, in 55.000 all’Ippodromo di Agnano sabato 30

L’energia sprigionata a Milano e la consapevolezza di aver già scritto un pezzo di storia sono ben impresse nella mente di tutti, ma le luci del MARRAGEDDON sono pronte per accendersi ora su NAPOLI.

È tutto pronto per la seconda e ultima tappa, anch’essa SOLD OUT, del Festival, che, con i 55.000 spettatori attesi sabato 30 settembre all’Ippodromo di Agnano, conterà così un totale di 140.000 presenze.

Questa line up e orari degli artisti che si alterneranno sul palco della città partenopea, uno show imperdibile messo in piedi da Marracash per creare una grande festa mai vista in Italia, per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni:

ORE 13.00 INGRESSO GOLD E PLATINUM PACKAGE

ORE 14.30 APERTURA INGRESSI RED E GREEN ZONE

ORE 16.30 RADIO DEEJAY e M2O WITH WAD

ORE 16.55 DJ TY1 VS DJ ZAK #HIPHOP50

ORE 17.20 NAYT

ORE 18.05 MADAME

ORE 19.00 ERNIA

ORE 19.20 GEOLIER

ORE 20.15 LAZZA

ORE 21.15 MARRACASH

(+ SANTERIA SET CON GUÈ)

La cassa e l’infopoint saranno aperti già dalle ore 11.00.

L’Ippodromo di Agnano è raggiungibile con i mezzi pubblici in metropolitana – linea 2 scendendo alle fermate Bagnoli oppure Campi Flegrei, il cui servizio è prolungato e potenziato per l’occasione.

Per quanto riguarda i bus, a cui si consiglia di arrivare entro le ore 14.00, la fermata di scarico per far scendere le persone all’andata è quella di Viale Giochi del Mediterraneo, mentre al ritorno, dopo il concerto, potranno sostare nel parcheggio in zona Via Gian Battista Marino (lato Distinti) zona Stadio Diego Armando Maradona (tutti i bus per poter parcheggiare allo Stadio Diego Armando Maradona dovranno registrarsi sulla piattaforma https://smartmobility.anm.it/ar/).

Per le auto: si consiglia di prendere la Tangenziale e uscire a “Fuorigrotta” oppure “Pozzuoli – via Campana”. L’uscita di Agnano sarà chiusa. Queste invece le disposizioni di traffico nell’area del Marrageddon fornite dal Comune di Napoli: in VIA A. BECCADELLI (tratto tra via Provinciale San Gennaro – altezza Hotel S. Germano e via Scarfoglio/via A.Astroni): divieto di transito e divieto di sosta (rimozione coatta sui due lati delle carreggiate). In VIA A. ASTRONI (tratto tra via Provinciale San Gennaro – altezza incrocio con via Tacito e lo svincolo di Agnano della Tangenziale di Napoli): divieto di transito e divieto di sosta (rimozione coatta sui due lati delle carreggiate). In VIA A. ASTRONI, all’interno del piazzale dell’Ippodromo di Agnano: divieto di sosta, anche a pagamento sulle strisce blu, con rimozione coatta. In VIA R. RUGGIERO (tratto tra via A. Astroni e via Murate): divieto di sosta (rimozione coatta sui due lati delle carreggiate).

Per le auto, inoltre, si possono utilizzare i parcheggi ANM di via Ausilio e via Grimaldi (800 posti auto totali, sempre aperti – costo giornaliero € 5.00, ticket acquistabile online su https://smartmobility.anm.it/ar/), al capolinea della linea 2 “Gianturco” e vicini all’uscita autostradale “Centro Direzionale” – oppure ANM di via Brin (500 posti auto, sempre aperti e presidiati), che dista 1 km dalla stazione della linea 2 “Garibaldi”.

Tutte le informazioni utili su

Radio Deejay e m2o sono media partner di Marrageddon.

“Marra è da sempre un amico delle nostre radio, per questo abbiamo scelto di seguire il suo percorso dal principio e oggi siamo felici di poter supportare anche il suo festival. Siamo stati presenti a Milano e lo saremo anche a Napoli con Deejay e m2o con un programma unico, pensato per l’evento, che andrà in onda in contemporanea su entrambe le radio. Il format è esclusivo: Albertino e WAD in diretta da Marrageddon. Insomma, ci saremo e lo faremo, come sempre, in modo speciale.” (Linus e Albertino)

Il livestream sarà disponibile sul canale Twitch di Amazon Music Italia anche per la tappa di Napoli.

Adidas Originals è Official Partner del festival.

Frecciarossa è il Treno Ufficiale del festival.

Eventi in Bus è servizio bus ufficiale del festival.

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 12 certificazioni platino – 5 per “NOI, LORO, GLI ALTRI” e 7 per “Persona” – e 4 miliardi di stream, un tour che ha registrato un totale 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor, tutte sold out, nei Palasport – e la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto.

