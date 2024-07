Sparatoria a Fuorigrotta, conflitto a fuoco tra persone in sella a due scooter in via Leopardi

Conflitto a fuoco tra uomini in sella a due scooter: una volante della polizia ha inseguito i responsabili, che sono riusciti – per il momento – a far perdere le proprie tracce.

Non ci sono feriti, nella sparatoria avvenuta in pieno giorno nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, ma emergono ulteriori dettagli sulla prima ricostruzione dei fatti. Gli agenti a bordo di una volante della Polizia di Stato hanno assistito al conflitto a fuoco avvenuto in via Leopardi, nella zona dello stadio, e i poliziotti si sono subito posti all’inseguimento dei due scooter che, poi, hanno fatto perdere le proprie tracce in via Consalvo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli. Ora sul caso indagano polizia e carabinieri, che hanno recuperato due bossoli sul selciato.

Al momento, non risultano feriti e nei vari ospedali cittadini nessuno si è ancora presentato per farsi medicare.