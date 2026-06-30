Stesa a Montesanto, interviene Polizia

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Lite, lancio di caschi e sedie, cassonetti rovesciati e poi gli spari. Prima con una pistola, poi l’arrivo di un uomo incappucciato armato di kalashnikov. Non ci sono feriti, ma è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Montesanto a Napoli, all’esterno della stazione della Cumana.

I video sono diventati virali sui social e mostrano anche un uomo che recupera una pistola dalla sua auto e spara in aria prima di allontanarsi, mentre poco dopo compare un’altra persona con un’arma da guerra che va nella direzione della sua fuga. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che hanno già acquisito i filmati della zona e quelli amatoriali.

Interviene Polizia

Intervento della Polizia di Stato ieri sera in piazzetta Montesanto, a Napoli, nei pressi della stazione della ferrovia Cumana, dopo diverse telefonate che segnalavano l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, non hanno trovato bossoli né tracce evidenti di una sparatoria, ma le segnalazioni – arrivate intorno alle 19.30 – hanno fatto scattare accertamenti immediati.

Le verifiche si inseriscono in un quadro di tensione crescente nei Quartieri Spagnoli, dove negli ultimi giorni sono state segnalate quattro “stese” tra le strade del rione e il Pallonetto di Santa Lucia. Gli investigatori non escludono che sia in corso uno scontro tra gruppi malavitosi locali.

Il giovane armato di kalashnikov

Secondo quanto ricostruito, potrebbe essere lo stesso giovane vestito di nero, in evidente stato di agitazione, visto ieri pomeriggio in piazzetta Montesanto con un mitra kalashnikov. L’arma – un fucile d’assalto – è stata poi ritrovata sotto un’auto parcheggiata in strada durante i servizi straordinari predisposti dalla Questura nei Quartieri Spagnoli e a Montesanto.

Le indagini proseguono per identificare la persona che ha esploso i colpi e per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Tre persone ascoltate in commissariato

Nel frattempo, tre persone sono state accompagnate in commissariato e ascoltate in relazione ai fatti avvenuti nella piazza, proprio davanti alla stazione della Cumana.

Controlli straordinari: 224 persone identificate

In azione gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, che hanno identificato 224 persone, di cui 52 con precedenti, e controllato 77 veicoli. Contestate anche due violazioni del codice della strada.

Arma clandestina trovata in un’abitazione

Parallelamente, la Squadra Mobile ha eseguito diverse perquisizioni. In particolare, nell’abitazione di una 38enne della zona di Montesanto è stata trovata, nascosta nella camera da letto, una pistola calibro 9 priva di matricola, con 12 cartucce.

Il compagno della donna è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.