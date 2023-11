Studente 15enne colpisce insegnante con un pugno a Marigliano

Le avrebbe sferrato un pugno al petto, forse dopo un rimprovero. Uno studente di 15 anni è stato identificato e sarà segnalato alla Procura per i Minorenni di Napoli, dopo l’aggressione a una sua insegnante di 64 anni.

L’episodio – secondo quanto si apprende – sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri presso l’istituto superiore statale Manlio Rossi Doria di Marigliano (Napoli). Sul posto – allertati da altri insegnanti – sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marigliano, che hanno ricostruito l’accaduto.

Nel frattempo, l’insegnante si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Nola dove è stata visitata e dimessa senza prognosi: aveva dolore ed era in stato di choc per l’episodio. Al momento la 64enne non ha ancora sporto denuncia, dunque i carabinieri hanno proceduto all’identificazione dello studente 15enne che è stato riaffidato ai genitori, ma che sarà ugualmente segnalato alla Procura per i Minorenni.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato la violenta reazione del 15enne, ma probabilmente potrebbe trattarsi di un rimprovero mal digerito.

“Solidarietà alla professoressa dell’istituto di Marigliano, aggredita con un pugno al petto da un suo alunno. Condanniamo il gesto, aspettando che le autorità chiariscano l’accaduto. Ancora una volta i fatti purtroppo dimostrano quanto sia importante prestare attenzione al fenomeno delle aggressioni agli insegnanti, che il ministro Valditara sta monitorando da vicino, permettendo anche ai docenti di ricorrere all’Avvocatura dello Stato. Importanti in questo senso le misure come il voto in condotta, la lotta alla dispersione scolastica e l’introduzione dell’educazione civica nelle scuole, che la Lega in particolare ha voluto. Serve però un impegno comune, anche a livello culturale, per ridare alla figura del docente la dignità che merita”.

Così in una nota il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.