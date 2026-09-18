Tajani: proroga Comitato Neapolis 2500, Dialoghi Mediterranei a novembre a Palazzo Reale

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Presso la Sala delle Muse della Prefettura di Napoli, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha partecipato alla conferenza stampa sulle iniziative promosse in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, alla presenza del Prefetto di Napoli e Presidente del Comitato nazionale Neapolis 2500 Michele Di Bari.

Il progetto “Neapolis 2500” mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico della città e a rafforzarne la proiezione nazionale e internazionale, anche attraverso il coinvolgimento della rete diplomatica e degli Istituti Italiani di Cultura.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il programma dei prossimi appuntamenti internazionali, tra cui i Dialoghi Mediterranei, iniziativa della Farnesina in collaborazione con ISPI, giunta alla dodicesima edizione, e che si terrà per il secondo anno consecutivo a Napoli, a Palazzo Reale, dal 19 al 21 novembre.

Proroga Comitato Neapolis 2500

Il vicepremier Antonio Tajani annuncia l’intenzione di chiedere al governo una proroga delle funzioni del Comitato nazionale Neapolis 2500, presieduto dal prefetto Michele di Bari, per accompagnare la città nel percorso organizzativo dell’America’s Cup 2025, considerata una delle occasioni più rilevanti per la promozione internazionale di Napoli e del Paese.

La dichiarazione arriva a margine della conferenza stampa dedicata alle iniziative per i 2500 anni dalla fondazione della città, durante la quale Tajani ha sottolineato la necessità di garantire continuità al lavoro avviato dal Comitato.

«Non possiamo perdere questa occasione»

«È mia intenzione far proseguire il lavoro del Comitato anche il prossimo anno – ha spiegato Tajani – visto che c’è l’America’s Cup e non possiamo perdere quest’occasione per fare in modo che possa essere un altro biglietto da visita per promuovere, attraverso la città di Napoli, il nostro Paese».

Il vicepremier ha anticipato che chiederà ai colleghi di governo una proroga di qualche mese delle attività del Comitato, definendo l’impegno «un sacrificio necessario» per consolidare l’immagine di Napoli a livello internazionale.

Turismo, internazionalizzazione e sport: le priorità

Secondo Tajani, la sfida è triplice: attrarre turisti, rafforzare l’internazionalizzazione, favorire le esportazioni anche nel settore sportivo.

«È una grande opportunità per Napoli e per l’Italia – ha aggiunto – quindi credo sia giusto chiedere un altro sacrificio al prefetto e ai componenti del Comitato per qualche mese in più, perché farà del bene sia a Napoli sia all’Italia».

Il ruolo del Comitato Neapolis 2500

Il Comitato, istituito per coordinare le celebrazioni dei 2500 anni della città, ha assunto negli ultimi mesi un ruolo strategico anche nella gestione degli eventi collegati all’America’s Cup, lavorando in sinergia con istituzioni locali e nazionali.

La proroga, nelle intenzioni del governo, consentirebbe di mantenere una cabina di regia unica durante la fase cruciale dell’organizzazione delle regate preliminari e dell’arrivo dei team internazionali.