Terremoto, scossa ai Campi Flegrei magnitudo 4.6

- pubblicità -

Una scossa di terremoto è stata avvertita in zona Campi Flegrei alle 12:47 di oggi.

Secondo l’INGV la magnitudo della scossa è stata 4.6, l’epicentro sarebbe stato rilevato nel territorio di Bacoli, l’ipocentro ad una profondità di 5 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita in città. Non si segnalano al momento danni a persone o a cose.

Alle 12:51 c’è stata una seconda scossa, di entità molto più modesta, 2.2.

Una terza scossa, magnitudo 1.6, alle 12:59, l’ultima registrata, di magnitudo 1.0, alle 13:25

Al momento nessuna particolare richiesta di intervento giunta alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco.

La scossa è stata lunghissima e avvertita in tutta la provincia di Napoli. Dalla zona est di Napoli, come Via Argine, sino a Giugliano, ai Colli Aminei e ovviamente i quartieri più vicini all’area dei Campi Flegrei, come Fuorigrotta e Bagnoli.

Dopo il sisma c’è stato un cedimento del costone di roccia dell’isolotto di Pennata, relitto del cratere del lago Miseno, comune di Bacoli. L’isola si trova di fronte alla nota spiaggia dello Schiacchietiello, ritrovo per bagnanti e turisti. Non è chiaro se siano coinvolte imbarcazioni e se ci siano feriti. Il sisma è stato avvertito in maniera netta anche sull’isola di Procida.

Danni anche all’isolotto del castello di Baia, oggetto di un piccolo crollo visibile dalla spiaggetta sottostante dove pure erano presenti bagnanti.

Seguiranno aggiornamenti.