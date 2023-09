Terremoto, scossa magnitudo 4.2 alle 3:35, stop alla circolazione dei treni

Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nella notte nell’area dei Campi Flegrei. Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’area è in corso uno sciame sismico.

Alle 3.35 di oggi è stata registrata la scossa di magnitudo 4.2. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

In particolare a Napoli – da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti sono stati svegliati dalla scossa, durata diversi secondi, oltre che dagli allarmi di auto e negozi che si sono messi in azione.

In seguito alla forte scossa di terremoto registrata nel corso della notte, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater “Domitiana” e 686 “di Quarto”. Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare su entrambe le arterie.

Sono stati sospesi tutti i treni in circolazione nell’area napoletana: Alta Velocità, Intercity e Regionali non transiteranno sulle linee ferroviarie fino a nuovo ordine in attesa dell’ultimazione delle verifiche tecniche sulla linea. I lavori sono in corso per accertare che non ci siano stati danni strutturali alle vie ferrate. La circolazione riprenderà il prima possibile e per il momento sull’alta velocità si registrano ritardi fino a 60 minuti. Il primo treno Frecciarossa in partenza da Napoli Centrale e diretto a Milano delle 5.09, così come quelli successivi previsti, è ancora in attesa di autorizzazione per lasciare lo scalo partenopeo. Numerosi i passeggeri che attendono ai lati dei binari di poter salire sui convogli per raggiungere le rispettive destinazioni. Stop anche alla Linea 2 della Metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato.

Dopo la chiusura dell’alta velocità, le partenze sono state progressivamente riattivate. “I treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono registrare ritardi”, segnala Trenitalia.

A seguito delle verifiche di sicurezza in corso sulla rete ferroviaria – si apprende da Ferrovie dello Stato – si va verso il ripristino graduale della circolazione dei treni. Da poco, infatti, è stato riattivato il binario verso Roma che consentirà nell’immediato la partenza dei treni ad alta velocità fermi dalle 5 e a seguire, progressivamente, anche di tutti gli altri convogli regionali. Semaforo verde anche per la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi Flegrei-Pozzuoli in entrambe le direzioni di marcia.