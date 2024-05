Terremoto, tre forti scosse ai Campi Flegrei, epicentro Solfatara

Nuova doppia forte scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente dalla popolazione della zona flegrea e di Napoli intorno alle 20.00.

Il primo evento sismico, di magnitudo 3.5, ad una profondità di circa 3 km, è stato registrato dalla sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano/Ingv con epicentro in zona Solfatara.

Successivamente un’ulteriore forte scossa si è verificata alle 20.10, con magnitudo preliminare 4.4 alla profondità di 2,6 km.

Le due scosse sono state avvertite non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell’hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania.

Segnalazioni pure da Afragola.

Si tratta della scossa più forte dal 1980 a qusta parte, superando di intensità quella del 27 settembre, che fu di magnitudo 4.2.

La terra ha tremato per tutta la notte precedente fino a questa mattina quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) aveva registrato l’ultimo terremoto, prima dei due serali, alle ore 8.50, di magnitudo 2.3, a una profondità di 2 km. In precedenza, alle 3.56 c’è stata una scossa di magnitudo 2.2 e pochi minuti dopo (alle 4.14) di magnitudo 2.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03:56 del 20/05/2024 (UTC 01:56 del 20/05/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 (10 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3” ha reso noto il Comune di Pozzuoli.

Dalle ore 19:51 italiane (ore 17:51 UTC) del 20/05/2024 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato (ore 20:34) sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (2 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.4 ±0.3.

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

N. Data (UTC) Orario (UTC) Md (±0.3) Latitudine (N) Longitudine (E) Profondità (km) 1 20/05/2024 17:51:14 3.5 40.8358 14.1305 2.77 2 20/05/2024 18:10:03 4.4 40.8277 14.1380 2.56

Ulteriori informazioni sul sito web dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, banca dati Gossip: sezione relativa ai Campi Flegrei, e sui canali web e social INGVvulcani.

Aggiornamento: una terza scossa è stata avvertita alle 21:45, magnitudo 3.9. Una quarta alle 21:55, magnitudo 3.1. Un’altra scossa alle 23 di magnitudo 3.6.

“Abbiamo tutti avvertito la scossa di pochi minuti fa, mantenete la calma, siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano per tutti gli aggiornamenti”, afferma il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Dall’ufficio stampa del Comune fanno sapere che il sindaco ha riunito in Comune il Centro operativo comunale (Coc) per organizzare le squadre dei tecnici per i rilievi di eventuali danni agli edifici.

Il sindaco ha ricevuto la chiamata del ministro Musumeci, che “si è messo a totale disposizione per ogni cosa”. Anche il direttore della protezione civile regionale sta arrivando nella sede comunale.

In centinaia i cittadini che si sono riversati in strada, così come a Bagnoli, dove molte auto con persone a bordo sono in sosta lungo il grande viale della ex base Nato.

Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni, intonaci esterni o piastrelle cadute in casa nelle zone prossime all’epicentro dei terremoti. Nessun danno alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio.

Domani scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto.

A Napoli insediato Centro Operativo Comunale, Vigili del Fuoco in ricognizione, scuole chiuse nelle municipalità 9 (Soccavo, Pianura) e 10 (Bagnoli, Fuorigrotta).

Dal tardo pomeriggio di oggi è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con varie e ravvicinate scosse avvertite in città, con picco di magnitudo 4.4 alle ore 20:10.

I Vigili del fuoco sono in ricognizione per monitorare la situzione mentre Volontari della Protezione Civile sono nelle aree di emergenza.

Insediato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), chiuse le scuole di ogni ordine e grado della IX e X Municipalità.



ABC non segnala criticità alle reti idriche e fognarie.



Nessun danno è stato segnalato al momento dai Vigili del Fuoco in città.