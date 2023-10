ToccAaNoi – Misure e politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere, incontro a Sant’Anna dei Lombardi

Lunedì 23 ottobre 2023 ore 16 presso il Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi Piazza Monteoliveto 4, si terrà la tavola rotonda #ToccAaNoi – Misure e politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere: bilanci e prospettive.

L’incontro si inserisce all’interno di una campagna di mobilitazione per il contrasto alla violenza maschile sulle donne alla luce dei terribili numeri di femminicidi di questi ultimi mesi. Tra i promotori dell’iniziativa la Commissione Regionale Pari Opportunità della Campania, l’Associazione Nuovi Orizzonti e l’Agorà delle Donne che hanno lanciato un’iniziativa di raccolta firme per richiedere l’applicazione del braccialetto elettronico.

Tra gli interventi che si alterneranno durante la tavola rotonda introdotta dalla Presidente della CRPO Campania Natalia Sanna: la Senatrice Valeria Valente, la Deputata Annarita Patriarca, Nunzia Basile dell’Associazione Nuovi Orizzonti e Agorà delle Donne, Marzia del Vaglio Consigliera Comunale di Pozzuoli, la Presidente Nazionale di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Federica Gasparrini, Libera Cesino Presidente dell’Associazione Libera dalla Violenza, Maria Lippiello Referente Campania Stati Generali delle Donne, Patrizia Palumbo dell’Associazione Dream Team Donne in Rete e Paola Mancini Associazione Movimento per la Vita.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali della Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania Valeria Ciarambino e del Console della Repubblica democratica del Congo Angelo Melone. Interverranno con la loro testimonianza Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano uccisa al settimo mese di gravidanza dal suo compagno e Molly Cappuccio dell’Associazione Mollichina. L’importanza dell’iniziativa risiede nella drammaticità del fenomeno della violenza maschile sulle donne che può raggiungere una via di non ritorno se non ci sarà una piena consapevolezza del fenomeno e se non si agirà in modo trasversale per mettere in atto misure concrete e strutturali per arginare il fenomeno. I dati del Viminale, aggiornati al 3 settembre, restituiscono una fotografia agghiacciante: da inizio anno sono 225 gli omicidi, di cui 80 sono vittime donne. Il dato allarmante è che di queste donne ben 61 sono state uccise nell’ambito familiare o affettivo; più della metà per mano del partner o dell’ex.

Ci troviamo di fronte ad una strage senza fine!

Una strage di cui occuparsi in modo costante e quotidiano e non solo l’8 marzo, il 25 novembre o ogni volta che viene uccisa una donna.

Per tutte queste ragioni sentiamo forte la responsabilità di rafforzare ancora di più il nostro impegno per garantire ad ogni donna di essere libera di amare e vivere la sua vita, per supportare le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, prima che sia troppo tardi, e per far sì che vengano garantite pene certe per chi osa toccare una donna.

Chi tocca una, tocca tutte!

Questa è la nostra priorità! Non per noi ma per tutte le donne che hanno tentato di dire basta, ma non sono riuscite a liberarsi dal loro carnefice!