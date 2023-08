Torna la Festa dei Gigli di Barra, da oggi fino al 25 settembre

Un evento che affonda le sue radici nella storia e nella cultura del territorio (a Barra si trovano tracce della Festa già dal 1822), che definisce l’identità del quartiere e che da quest’anno può contare anche sull’intervento del Comune di Napoli attraverso la nascita della fondazione “”.

La manifestazione colora, con striscioni e bandiere, vicoli e strade del quartiere. Giovani e meno giovani si riuniscono per gli ultimi ritocchi necessari a dare vita all’evento principale: la parata dei Gigli, momento saliente della manifestazione, insieme alla sfilata dei carri folcloristici ed allegorici al cui allestimento è stato dedicato un anno di lavoro, proprio come per la realizzazione dei Gigli.

Nella festa, fortemente identitaria della comunità in cui nasce, si fondono fede, cultura, arte ed espressività creativa della tradizione popolare napoletana ed in particolare del quartiere di Barra.