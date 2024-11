Trump Presidente

- pubblicità -

Donald Trump ha ottenuto una storica vittoria nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, diventando il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Questo risultato è stato proiettato da Fox News, una delle principali emittenti televisive statunitensi. Durante un discorso a Palm Beach, in Florida, Trump si è rivolto a una folla entusiasta di sostenitori, ringraziando “migliaia di amici in questo movimento incredibile”.

Sul palco con lui erano presenti i membri della sua famiglia e il suo candidato alla vicepresidenza, JD Vance. All’età di 78 anni, Trump diventa il 47º presidente degli Stati Uniti, realizzando un’impresa storica in quanto è il secondo presidente a servire due mandati non consecutivi. Il primo era stato Grover Cleveland, che ha servito come 22º e 24º presidente alla fine del XIX secolo. Nel suo discorso, Trump ha esortato alla guarigione del Paese, sottolineando la necessità di affrontare le sfide attuali e promettendo di guidare gli Stati Uniti verso una nuova “età dell’oro”, un periodo che, secondo lui, permetterà alla nazione di ritrovare la sua grandezza.

La vittoria di Trump è stata assicurata grazie ai successi nei cruciali Stati di Wisconsin e Pennsylvania. Secondo le proiezioni di Fox News, il risultato ha garantito a Trump 277 voti elettorali, sette in più rispetto ai 270 necessari per ottenere la presidenza.

In particolare, Trump è riuscito a strappare almeno due dei tre Stati della cosiddetta “Blue wall”, assicurandosi i 10 voti elettorali del Wisconsin e 19 della Pennsylvania. Oltre a Fox News, anche la CNN ha confermato la vittoria di Trump in Pennsylvania, contribuendo così a consolidare il suo trionfo elettorale.

Questa vittoria rappresenta un significativo cambiamento nel panorama politico americano, e il nuovo mandato di Trump è atteso con interesse e, per alcuni, apprensione, dato che cercherà di implementare la sua visione per il futuro degli Stati Uniti.

Donald Trump ha ottenuto una significativa serie di vittorie durante le elezioni presidenziali, secondo varie proiezioni dei media. In Pennsylvania, uno Stato chiave con 19 voti elettorali, sia Fox News che la CNN lo hanno dichiarato vincitore. Questo risultato si aggiunge alla sua vittoria in North Carolina e Georgia, che erano già state ampiamente previste.

In Kentucky, grazie alle proiezioni della CNN, si è assicurato gli otto elettori in palio. Inoltre, Trump ha conquistato l’Indiana, accumulando 11 voti elettorali, e si è affermato anche in West Virginia, che ne assegna quattro. Secondo Fox News, la vittoria si è estesa al South Carolina, dove ha guadagnato nove voti elettorali.

In Florida, uno Stato cruciale con ben 30 voti in palio, la CNN ha confermato la vittoria di Trump. Tra gli altri Stati che lo hanno visto protagonista, ci sono Alabama, Oklahoma, Missouri e Tennessee, per un totale complessivo di 37 preziosi voti elettorali, sempre secondo le proiezioni CNN. Anche l’Arkansas, con i suoi sei voti elettorali, è stato conquistato, come confermato dalle stesse fonti. Trump ha trionfato in Texas, un importante bastione repubblicano che offre 40 voti elettorali. La CNN ha anche proiettato la sua vittoria nelle Dakota del Nord e del Sud, così come nel Wyoming, ciascuno attribuendo tre voti.

L’Ohio, altro Stato chiave con 17 voti in palio, è stato attribuito a Trump secondo l’Associated Press. Continuando la sua serie di successi, Trump si è aggiudicato il Mississippi e la Louisiana, come previsto da Fox News, Stati che contribuiscono rispettivamente con sei e otto voti elettorali. Secondo la CNN, anche gli stati dello Utah e del Montana, con sei e quattro voti rispettivamente, hanno visto una vittoria del candidato repubblicano. Infine, Trump ha vinto in Iowa, un risultato confermato dalle proiezioni di NBC.

Questo Stato del Midwest, che all’inizio sembrava favorire il suo avversario secondo un sondaggio del Des Moines Register/Mediacom Iowa, ha invece deciso di assegnare i suoi sei voti elettorali al tycoon. Il trionfo di Trump si completa con vittorie in Kansas e Idaho, rispettivamente sei e quattro voti elettorali, come dichiarato dalla CNN. Questi risultati hanno contribuito significativamente al conteggio totale dei voti elettorali, ponendo Trump in una posizione di forza nelle elezioni.

In base alle proiezioni della Cnn, Trump ha vinto anche 3 dei 5 grandi elettori messi in palio dal Nebraska, che insieme al Maine è l’unico Stato dove è in vigore un sistema di ripartizione proporzionale.