10 anni di Associazione Alec.

Il 24 Giugno 2010, veniva fondata l’Associazione Alec acronimo di Associazione Lavoratori Extracomunitari e comunitari , ente no profit che in questi anni ha fatto sentire la propria presenza verso diverse categorie sociali che spesso sono state dimenticate dalle istituzioni : pensionati, lavoratori, diversamente abili, famiglie in difficoltà.

Dieci anni intensi vissuti tra la gente e con la gente e per la gente attraverso gesti semplici, e concreti,, vivendo soprattutto tra le persone semplici, scappando dalla grandi kermesse e soprattutto dagli annunci vuoti e privi di programmazione che sono stati pronunciati in questi anni, da numerose tribune, molte delle quali improvvisate.

Traducendo l’ operato di Associazione Alec in termini numerici, si stimano circa cinquecentomila persone, che in questi due lustri si sono rivolti all’Alec.

Gli eventi che sono stati organizzati in questi anni superano abbondantemente la centinaia,per ben tre volte i volontari dell’Alec hanno preso parte all’Udienza dal Santo Padre presso Piazza San Pietro.

Tutta l’agenda dell’associazione Alec è rivolta alla famiglia, l’impegno dell’associazione guarda diversi settori, ed i servizi sono molto gettonati vogliamo ricordare i seguenti :

Servizi formativi, ludico ed aggregativi del “ Centro Parrocchiale SS Giovanni e Paolo” che sorge in Piazza Ottocalli Napoli.

Attiva’ Sportello Lavoro e Previdenza per le famiglie di Salerno e di Napoli, Roma.

Attiva’ Sportello Informativo Infanzia per i bambini .

Organizzazione del Premio “Una pergamena della solidarietà –Citta di Napoli “

Coordinamento servizi con i consolati ed ambasciate.

Attivazione Network della disabilità.

Formazione gratuita lavoratori, pensionati, inoccupati, donne.

Ritiro pratiche a domicilio previdenza.

Servizi per gli anziani.

Rete dei liberi professionisti convenzionati.

Turismo Sociale per anziani, famiglie

Orientamento Giovani lavoro e formazione.

Organizzazione eventi di beneficenza per i bambini ospiti delle case famiglia e ospedali.

Assistenza infanzia Repubblica Dominicana.

Assistenza anziani soli Repubblica Dominicana.

Assistenza anziani soli.

Assistenza Infanzia.

Ascolto donne in difficoltà.

Tempo libero terza età.

Organizzazione meeting, incontri di lavoro, feste per bambini.

Un vivo ringraziamento alle famiglie, alle parrocchie, alle associazioni, alle ambasciate, ai consolati, alle istituzioni civili, alle varie organizzazioni religiose, che in questi anni sono state al nostro fianco.

Siamo partiti piccoli, la nostra idea nacque da un piccolo tavolino in compensato per tutelare alcuni bambini immigrati, oggi vantiamo una centinaia di collaboratori, professionisti vari, che operano in Italia e all’estero.