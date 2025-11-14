12enne precipita da scala antincendio, tragedia a Marcianise

- pubblicità -

Una tragedia è avvenuta a Marcianise (Caserta), dove una ragazzina di 12 anni è morta precipitando dalle scale antincendio della sua scuola.

L’incidente è avvenuto durante l’orario scolastico e ha scosso profondamente la comunità locale.

La ragazza si era allontanata dall’aula per andare in bagno. Poco dopo è stata trovata senza vita, dopo una caduta dalle scale antincendio dell’edificio scolastico.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione il cuore della giovane non ha ripreso a battere.

La comunità scolastica e cittadina è sotto shock. Il sindaco e le istituzioni locali hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

La giovane, che frequentava la seconda media, stando a quanto rende noto Il Corriere, avrebbe chiesto alla professoressa di uscire dall’aula per andare in bagno. Avrebbe percorso poi il corridoio principale per raggiungere le scale di emergenza situate sul retro dell’edificio scolastico. Pare che prima di allontanarsi, avrebbe lasciato un bigliettino sul suo banco, e non è più rientrata.

L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza degli edifici scolastici, in particolare delle vie di fuga e delle scale antincendio, spesso utilizzate dagli studenti anche al di fuori delle emergenze.

Saranno fondamentali le verifiche tecniche sull’edificio e le testimonianze dei compagni e del personale scolastico per capire se si sia trattato di un incidente o se ci siano altre responsabilità. Non è da escludere che possa essersi trattato di un gesto volontario.

La tragedia ha colpito non solo la famiglia, ma l’intera comunità di Marcianise, che si interroga sulla prevenzione e sulla tutela dei minori negli spazi scolastici.