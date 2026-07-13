14enne accoltellato, non è in pericolo di vita

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Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato nella notte tra sabato e domenica al Cto di Napoli dopo aver riportato una ferita da arma da taglio.

Il giovane è tuttora in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

La dinamica dell’aggressione è ancora da chiarire.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, in particolare agli agenti del commissariato Arenella, che stanno ricostruendo le ore precedenti al ferimento e verificando eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza utili a individuare chi abbia colpito il minorenne e in quale contesto.