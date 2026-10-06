15enne accoltella il fratello a Ponticelli, è grave

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Un giovane di 21 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Betania di Napoli dopo essere stato ferito alla gola con un paio di forbici dalla sorella quindicenne.

L’episodio si è verificato nell’abitazione della famiglia in via Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite scoppiata tra i due fratelli.

Alla base del contrasto, stando a quanto emerso, vi sarebbero state alcune critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. Nel corso della discussione la ragazza avrebbe impugnato un paio di forbici, colpendo il fratello alla gola.

La quindicenne è stata accompagnata in Questura e denunciata con l’accusa di lesioni gravissime. Restano intanto molto serie le condizioni del giovane, ricoverato sotto osservazione nel nosocomio napoletano.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità dell’accaduto.