15enne accoltellato all’uscita di scuola

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Accoltellato all’uscita da scuola, 15enne ricoverato in ospedale a Napoli.

L’aggressione a opera di un gruppo di coetanei all’uscita da scuola in via Benedetto Croce.

Durante una discussione sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello.

Il ragazzo è all’ospedale Pellegrini con una prognosi di dieci giorni, ma non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE