15enne accoltellato all’uscita di scuola

Accoltellato all’uscita da scuola, 15enne ricoverato in ospedale a Napoli.
L’aggressione a opera di un gruppo di coetanei all’uscita da scuola in via Benedetto Croce.
Durante una discussione sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello.
Il ragazzo è all’ospedale Pellegrini con una prognosi di dieci giorni, ma non è in pericolo di vita.
Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro.
