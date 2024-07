15enne accoltellato da altro minore a Volla

Sangue sulla movida dei minorenni alle porte di Napoli dove ieri sera poco prima delle 23 un 15enne è stato accoltellato con due fendenti in un bar di Volla, in via Aldo Moro, da un altro ragazzo.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti sul posto. Raccolte informazioni e analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno identificato l’aggressore: si tratta di un 16enne di Ponticelli.