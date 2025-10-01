16enne costretta a prostituirsi, arrestato 40enne a Giugliano

È una vicenda gravissima e profondamente inquietante. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, un uomo di 40 anni è stato posto agli arresti domiciliari dal gip di Napoli, Giovanni Vinciguerra, con l’accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile.
Dettagli dell’indagine
- Periodo dei fatti: tra marzo e giugno 2025
- Luoghi coinvolti: Giugliano in Campania (Napoli) e Castel Volturno (Caserta)
- Vittima: una ragazza di 16 anni, compagna dell’indagato
- Modalità: l’uomo avrebbe sistematicamente organizzato incontri con clienti, trattenendo per sé i guadagni (tra 60 e 100 euro a prestazione)
- Origine dell’indagine: partita da una denuncia di scomparsa presentata dalla madre della ragazza lo scorso aprile
Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai carabinieri di Giugliano
Coordinamento dell’indagine: IV sezione fasce deboli della Procura di Napoli, sotto la guida del procuratore aggiunto Raffaello Falcone
L’uomo è già coinvolto in altri procedimenti penali per sottrazione di incapace e violenza sessuale
Questa storia mette in luce l’importanza cruciale del lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura nella tutela dei minori e nella lotta contro lo sfruttamento sessuale.
“Con bestie che si macchiano di crimini del genere esiste solo una strada: pene severe da scontare in galera per tutto il periodo della condanna. Un sentito grazie alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questo essere inqualificabile. Alla vittima, appena una ragazzina, la nostra vicinanza e solidarietà per l’orrore che è stata costretta a subire”.
Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.
