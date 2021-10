17enne accoltellato in via Sedile di Porto.

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate la notte scorsa a Napoli in via Sedile di Porto, nei pressi dell’ Università, in circostanze non ancora chiarite.

Il minorenne è stato colpito due volte con un coltello, ed è stato portato in ospedale.

E’ incensurato ed è definito un ragazzo senza legami con il crimine. L’accoltellamento sarebbe conseguenza di una lite scoppiata con coetanei per futili motivi.

Il ragazzo è stato colpito tra le braccia e le spalle, ma ha ricevuto anche colpi con oggetti contundenti, calci e pugni.

In ospedale dopo le prima cure, nonostante le sue condizioni precarie, ha deciso di firmare le dimissioni e di fare ritorno a casa. Sul ferimento indaga la Polizia.(ANSA)