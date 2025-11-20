18 chili di droga nella stanza del figlio neonato, arrestato dai Carabinieri

Nasconde 18 chilogrammi di droga nella cameretta del figlio neonato: arrestato 29enne a Napoli.
Blitz antidroga dei carabinieri nel quartiere Secondigliano, dove i militari della locale stazione hanno arrestato un 29enne già noto alle forze dell’ordine.
I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo alla ricerca di armi e droga ed hanno scovato 18 chili di droga.
Lo stupefacente – suddiviso in 15 chili di hashish, quasi due chili di eroina e 810 grammi di cocaina – era nascosto nell’armadio della camera da letto del figlio neonato.
La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere: deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.