18 chili di droga nella stanza del figlio neonato, arrestato dai Carabinieri

- pubblicità -

Nasconde 18 chilogrammi di droga nella cameretta del figlio neonato: arrestato 29enne a Napoli.

Blitz antidroga dei carabinieri nel quartiere Secondigliano, dove i militari della locale stazione hanno arrestato un 29enne già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo alla ricerca di armi e droga ed hanno scovato 18 chili di droga.

Lo stupefacente – suddiviso in 15 chili di hashish, quasi due chili di eroina e 810 grammi di cocaina – era nascosto nell’armadio della camera da letto del figlio neonato.

La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere: deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.