18enne ucciso a Casal di Principe, fermato 20enne. Zinzi (Lega): riflettere su disagio giovanile

Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso la scorsa notte a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Il giovane è stato accoltellato. Il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata in strada con dei coetanei. Un ragazzo di 20 anni è stato fermato per l’omicidio. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. All’interno dell’abitazione di quest’ultimo sono stati trovati indumenti sporchi di sangue.

La violenta lite che ha portato all’omicidio è iniziata all’interno di un bar di piazza Villa. L’ipotesi è che la sia stata originata da motivi sentimentali . Il ragazzo ferito, soccorso dagli amici, è stato portato d’urgenza al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove però è morto a causa delle gravi ferite riportate che ne hanno compromesso le funzioni respiratorie.

“Quanto è successo ieri sera in piazza Villa ci lascia sgomenti, un ragazzo che perde la vita per mano di un altro giovane è una di quelle notizie che non vorremmo mai sentire”, scrive il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. “Non conosciamo la dinamica di questo grave fatto di sangue – aggiunge Natale – sappiamo che magistratura e forze dell’ordine stanno lavorando per definire e chiarire le modalità con cui si è arrivato alla tragica conclusione. Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno, a cui apparteneva la vittima, e alla sua famiglia”.

Il sindaco di Casal di Principe fa sapere di avere “già inviato ai responsabili dell’ordine pubblico, che già svolgono un importante lavoro sul territorio, la richiesta di fare un ulteriore sforzo per garantire presidi permanenti nei luoghi di maggiore affluenza giovanile. Nel contempo – annuncia Natale – ho convocato una riunione straordinaria per lunedì con le organizzazioni giovanili, per riflettere su quanto è avvenuto e verificare la possibilità, con la collaborazione di tutti, di mettere in campo adeguate iniziative socioculturali in grado di prevenire fenomeni di questo tipo”.

“Ieri sera, a Casal di Principe (Caserta), un 18enne è stato ucciso a coltellate da un coetaneo. Un tragico episodio che ci lascia sgomenti e che testimonia, una volta di più, come la violenza e il disagio giovanili rappresentino ormai una emergenza nazionale. Sono profondamente vicino alla famiglia della vittima e alla comunità di Villa Literno, dove il ragazzo viveva. Serve una svolta culturale e sociale che imponga nuovi modelli ai giovani. Modelli che valorizzino, anzitutto, l’intangibilità e la sacralità della vita umana. Lo dico da padre: i giovani sono il futuro della nostra nazione. Impedire che si autodistruggano è un dovere a cui nessuno deve sottrarsi”.

Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.