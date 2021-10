19enne ucciso nella notte a Secondigliano.

Un giovane di 19 anni, Luigi Giuseppe Fiorillo, è stato ucciso in un agguato nella notte in via dell’Arco, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli.

Il suo corpo è stato trovato a terra senza vita, all’esterno di un circolo ricreativo.

La Polizia, cui è giunta la segnalazione, ha avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Diversi i colpi di pistola che hanno raggiunto Fiorillo. La salma è stata portata all’istituto di Medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli. Secondo quanto riferito dalla Polizia, Fiorillo aveva dei precedenti. (ANSA).