20enne ucciso a Ponticelli, indagini a 360 gradi

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I carabinieri e la Procura di Napoli stanno indagando a tutto campo per chiarire il movente dell’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nelle prime ore di oggi nel quartiere Ponticelli. L’agguato è avvenuto intorno alle 5.10 davanti a un bar di via Carlo Miranda, in un’area ritenuta dagli investigatori sotto l’influenza del clan De Micco.

Secondo una prima ricostruzione, una vettura di colore scuro si è avvicinata al locale e dall’interno qualcuno ha esploso diversi colpi. Ascione, incensurato, era in compagnia di quattro o cinque amici. Uno dei proiettili lo ha raggiunto al petto. Gli amici lo hanno caricato in auto e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, ma il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli e del Nucleo operativo di Poggioreale, coordinati dal sostituto procuratore Alfredo Gagliardi della Direzione distrettuale antimafia.

Sul luogo dell’agguato non sono stati trovati bossoli: un elemento che fa ipotizzare l’uso di un revolver, oppure che i colpi esplosi da una pistola semiautomatica siano rimasti all’interno dell’auto dei killer.

L’azione presenta caratteristiche tipiche degli agguati di matrice camorristica, ma gli inquirenti non ritengono ancora possibile stabilire se l’obiettivo fosse Ascione o qualcun altro del gruppo, o se si sia trattato di un avvertimento rivolto al proprietario del locale. Non viene esclusa neppure la pista di una vendetta legata a una lite recente.

Ascione era legato da rapporti di parentela con una persona in passato coinvolta nella criminalità organizzata locale, ma non riconducibile ai De Micco. Un elemento che gli investigatori stanno valutando con cautela.

Ascoltata dagli inquirenti, una cugina ha descritto Fabio come “un bravo ragazzo”. Lavorava in una sala bingo e, secondo quanto riferito, stava rientrando dal turno notturno quando ha deciso di fermarsi al bar vicino casa.

Il giovane viveva a poca distanza dal luogo dell’agguato.

Nella zona non risultano presenti sistemi di videosorveglianza utili a ricostruire la dinamica. Ci sarebbero però dispositivi in grado di registrare le targhe dei veicoli in transito.

Proprio dall’analisi di questi dati potrebbe arrivare una prima svolta nelle indagini.