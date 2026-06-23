21enne ucciso a Miano, il parroco: ragazzo mite e lavoratore

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Un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Spasiano, operaio e incensurato, è stato ucciso nella notte in via Caprera, nel quartiere Miano di Napoli. È stato raggiunto da un colpo di pistola al torace esploso da distanza ravvicinata davanti alla sua abitazione .

La corsa in ospedale è stata inutile: il giovane è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso .

Indagini in corso

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli stanno lavorando per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio. Al momento, secondo quanto riportato, la vittima non aveva legami con ambienti criminali .

La madre e il parroco

La madre sarebbe stata la prima a soccorrere il figlio, dopo aver sentito gli spari e le sue grida. Il parroco della zona, don Salvatore Cinque, che conosceva il ragazzo, lo descrive come un “ragazzo mite, lavoratore, lontano dalla malavita” .

Il sacerdote conosceva il giovane e lo descrive come un ragazzo mite, vivace come molti coetanei del quartiere, ma non legato alla malavita: lavorava in un panificio e si alzava presto ogni mattina.

Il parroco denuncia una spirale crescente di violenza nel territorio e ribadisce la necessità di investire in educazione e percorsi di crescita per i giovani. Ricorda che la parrocchia sta per inaugurare il nuovo oratorio di San Carlo, pensato per offrire ai ragazzi un luogo sicuro e un’alternativa alla strada.

Don Cinque aggiunge che Lorenzo non frequentava la chiesa, ma era spesso nei dintorni della parrocchia; il fratello maggiore, Alfredo, invece, aveva partecipato più attivamente alla vita comunitaria.