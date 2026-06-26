23 ferita a colpi di pistola, fermato fidanzato

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Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti del compagno della donna di 23 anni ferita a colpi d’arma da fuoco nella serata di ieri. L’uomo è indiziato di tentato femminicidio.

La ricostruzione dell’accaduto

La Polizia di Stato era intervenuta all’Ospedale del Mare, dove la giovane era stata trasportata dopo essere stata raggiunta da almeno un colpo d’arma da fuoco. Le sue condizioni erano apparse subito serie, ma la 23enne è risultata cosciente e non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto nella zona di San Giovanni–Barra, nella periferia orientale della città. Gli investigatori stanno lavorando per definire con precisione la dinamica e verificare eventuali elementi utili a chiarire il contesto in cui è maturata la sparatoria.

Le indagini

Il fermo è stato eseguito dopo le prime attività investigative condotte dalla Squadra Mobile, che sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire ogni fase dell’episodio e raccogliere ulteriori riscontri. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere nuovi dettagli utili a delineare il quadro complessivo.