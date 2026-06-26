23enne ferita da colpi di pistola, ricoverata ma non in pericolo di vita

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Una donna di 23 anni è stata ferita da colpi d’arma da fuoco a Napoli. La giovane, raggiunta da almeno un proiettile, è stata portata all’Ospedale del Mare, dove si trova cosciente e non in pericolo di vita.

La prima ricostruzione

Secondo quanto emerso nelle prime ore, l’episodio sarebbe avvenuto nell’area San Giovanni–Barra, nella zona orientale della città. Restano ancora da chiarire la dinamica e il contesto in cui la 23enne è stata colpita.

Indagini in corso

Sul caso stanno lavorando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra Mobile.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire con precisione cosa sia accaduto e individuare chi abbia sparato.