25 aprile, Manfredi depone corone alla stele di Salvo D’Acquisto.

“Oggi è una festa della Liberazione dal sapore particolare perché dopo oltre 70 anni è tornata la guerra in Europa”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della cerimonia per la Festa della Liberazione celebrata in piazza Carità dove sono state deposte corone ai piedi della stele dedicata a Salvo D’Acquisto.

Il Sindaco Manfredi ha sottolineato che “se da un lato ricordiamo la Resistenza italiana e la lotta per la liberazione del Paese dall’invasione nazista, oggi allo stesso tempo siamo vicini al popolo ucraino che si sta battendo per difendere la propria terra. Quindi è un momento particolare – ha aggiunto – che ci deve far capire che la libertà si conquista ogni giorno, che va difesa e che i principi di democrazia vanno sempre tutelati e consacrati con l’impegno delle persone”.