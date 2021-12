27enne travolto ed ucciso da auto a Capodimonte, è caccia al pirata della strada.

Un ragazzo di 27 anni, Adrien Olmo, è morto a Napoli travolto da un’auto il cui conducente è fuggito dopo l’incidente.

E’ successo ieri sera in via Miano, alla periferia Nord della città. Il giovane, nato in Romania ed adottato da una famiglia napoletana, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali , all’altezza di Portapiccola quando, a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, è sopraggiunta un’auto che lo ha investito.

Le condizioni del giovane, che abitava nella zona, sono apparse subito molto gravi. Trasportato all’ ospedale Cardarelli di Napoli, è morto poco dopo il ricovero.

Gli agenti del Reparto infortunistica della Polizia Locale, dopo aver raccolto testimonianze di chi era presente sul posto, sono sulle tracce del pirata della strada.