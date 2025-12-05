28enne sequestrata e violentata a Giugliano

- pubblicità -

Una giovane donna di 28 anni è stata rapita e abusata dopo essere arrivata al centro commerciale a Giugliano.

La donna è stata sequestrata nel parcheggio da un gruppo di uomini che l’hanno costretta con minacce a seguirla, in particolare uno era armato di coltello.

Dopo il rapimento, la donna è stata condotta in una strada di campagna isolata, dove sarebbe stata abusata sessualmente, quindi riportata nel parcheggio del centro commerciale dove, in evidente stato di shock, ha chiesto aiuto via telefono.

Dopo essere riuscita a contattare persone di fiducia, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso, dove i medici hanno immediatamente attivato il Codice Rosso, la procedura prevista per le vittime di violenza.

Gli agenti del Commissariato di Giugliano hanno avviato una serie di verifiche per ricostruire l’intera sequenza dei fatti.

Tra gli elementi principali al vaglio ci sono: i filmati della videosorveglianza del parco commerciale, eventuali movimenti sospetti registrati nell’area nelle ore precedenti, testimonianze di persone presenti al momento dell’arrivo della giovane. Gli investigatori stanno cercando di identificare i responsabili attraverso ogni possibile traccia lasciata durante il sequestro.