30€ di taxi per 5 km di corsa (ma da Napoli a Pozzuoli), la denuncia di un imprenditore.

“Inaccettabile che a Napoli una corsa in taxi di cinque chilometri costi 30 euro. La truffa è sempre dietro l’angolo”. A raccontarlo è Silvano Papa, un imprenditore molisano che ha partecipato insieme alla sua azienda alla fiera di settore “Vebo”, che si è svolta a Napoli e si è conclusa domenica scorsa.

L’imprenditore ha raccontato di aver chiamato un taxi per una delle agenti della sua azienda. Dopo la corsa, il tassista ha richiesto il pagamento di 30 euro per un percorso di circa 5 chilometri, esattamente da via Giulio Cesare, nei pressi della Mostra d’Oltremare, a via Antiniana, a Pozzuoli.

“La cifra richiesta è stata motivata dal cambio di Comune tra partenza e destinazione, ovvero Napoli e Pozzuoli. Peccato che nel tassametro vi era una cifra differente. E se così fosse è comunque un furto perchè è impossibile dover pagare 30 euro per un corsa di pochi minuti. Ho viaggiato tanto eppure queste assurdità mi capitano raramente. Ho provato a chiedere spiegazioni ma non c’è stato nulla da fare, non mi resta che denunciare ancora una volta queste situazioni spiacevoli che come sempre riguardano i non residenti o i turisti. Ringrazio ad ogni modo i professionisti che ci hanno accolto al Vebo Fiera e gli operatori turistici per la loro ospitalità in una delle città più belle del mondo e dall’immenso patrimonio storico. Invito la Regione Campania a vigilare su queste situazioni spiace che non portano a nulla di buono se non una cattiva pubblicità”