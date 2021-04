In zona rossa i centri estetici dovrebbero essere chiusi e qui il condizionale è d’obbligo, perché Luca Abete ha scovato delle “professioniste” che lavorano in casa propria o a domicilio.

Eccolo quindi impegnato in una nuova versione del suo format, riadattato per l’occasione in “4 estetiste”

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/zona-rossa-al-via-il-format-4-estetiste-abusive-_72141.shtml