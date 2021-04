4 parcheggianti, continua il reality di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Salvatore, Felice, Luciano, Davide: chi di loro si aggiudicherà il Bidone rosso in questa puntata di “4 Parcheggianti”, il format di Luca Abete sui “migliori” parcheggiatori abusivi?

“Non PAGHI? Il parcheggiatore ti mette un WC sul cofano!

Tra chi guadagna 60 euro al giorno con la sosta davanti alla questura, chi pretende soldi davanti al cimitero a persone che vanno a far visita al proprio defunto, questa puntata di 4PARCHEGGIANTI non poteva che vincerla LUI: il parcheggiatore che usa la videosorveglianza e vanta di aver avuto perfino 9 collaboratori per gestire la sosta abusiva!”

Torna 4 parcheggianti, vince il parcheggiatore artista

