40 anni di Estate a Napoli, inaugurata la mostra al Maschio Angioino

“‘Estate a Napoli’ è stata un’ispirazione, un’istigazione al fare che noi proviamo a proseguire. Se è durata 40 anni qualche ragione dev’esserci”. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele ha concluso il suo intervento nella conferenza stampa di presentazione della mostra “Estate a Napoli 1979-2019. La politica dello spettacolo ai tempi di Maurizio Valenzi”, promossa e sostenuta dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, curata da Maria Savarese, con la collaborazione di Gianni Pinto e organizzata dagli Editori Paparo.

L’incontro si è tenuto nelle sala dell’Armeria di Castelnuovo sede della rassegna – con la Sala Vesevi -, da oggi fino al 29 settembre. “Il senso di questa iniziativa – ha esordito l’assessore – è fare memoria per ritrovare le ragioni della Storia. Un collegamento, questo, che è anche un ricordo commosso di Andrea Camilleri che aveva firmato l’appello per la Storia”. Per la curatrice Maria Savarese – che ha cucito il filo narrativo di questa esposizione della memoria partenopea – “lavorare al recupero dei ricordi è stato come lanciare una ‘chiamata alle armi’ per i fotografi napoletani a cui ho chiesto di aprire gli archivi, così come aprire una riflessione con Gianni Pinto per ricostruire un mondo e raccontare a chi l’ha visto e ai giovani che non c’erano com’è nata quella campagna di sprovincializzazione e di valorizzazione della nostra cultura”.

Gli scatti di Luciano D’Alessandro, Fabio Donato, Luciano Ferrara, Gianni Fiorito e dell’Agenzia Pressphoto e manifesti, inviti, locandine, programmi, articoli di giornale, corrispondenze, libri, forniti da Gianni Pinto, allora capo della segreteria politica di Maurizio Valenzi, nonché consigliere comunale e coordinatore di Estate a Napoli, creano un tessuto di memoria da condividere con i visitatori.

“Ci accusarono di perseguire una politica dell’effimero – ha ricordato Pinto -. Ma noi abbiamo trasformato la città in un teatro a cielo aperto e, tra il 1979 e il 1983, la nostra Estate è diventata la cosa più stabile di Napoli”.

Tra i presenti anche Gianni Fiorito e Fabio Donato, allora fotografo ufficiale della manifestazione, che ha lanciato un appello perché si salvino gli archivi fotografici “che raccolgono pezzi di storia di una comunità”.

Estate a Napoli 1979-2019. La politica dello spettacolo ai tempi di Maurizio Valenzi

A cura di Maria Savarese con la collaborazione di Gianni Pinto

La mostra è promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

Armeria, Sale Vesevi, Maschio Angioino – Napoli

18 luglio / 29 settembre 2019

Inaugurazione: giovedì 18 luglio ore 18

Ingresso gratuito