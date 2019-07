50TopPizza, i premi al Teatro Mercadante.

D’Amico consegna i premi speciali alla terza edizione di 50TopPizza, l’autorevole guida online delle migliori pizzerie italiane e del mondo, stilata su giudizio anonimo di più di 150 ispettori.

Il 23 luglio sono stati premiati i vincitori presso il Teatro Mercadante di Napoli. Nel corso della serata Maria D’Amico, Marketing Manager dell’Azienda, ha consegnato personalmente tre premi firmati D’Amico:

PREMIO D’AMICO PIZZA DELL’ANNO 2019 a Francesco e Salvatore Salvo – Pizzeria Francesco & Salvatore Salvo a San Giorgio a Cremano (NA).

a – Pizzeria Francesco & Salvatore Salvo a San Giorgio a Cremano (NA). PREMIO D’AMICO MIGLIOR PROPOSTO GLUTEN FREE 2019 a Sara Palmieri – Pizzeria 10 Diego Vitagliano Pizzeria a Pozzuoli (NA).

a – Pizzeria 10 Diego Vitagliano Pizzeria a Pozzuoli (NA). PREMIO D’AMICO MIGLIORE PIZZERIA IN BRASILE 2019 a Bráz Quintal a San Paolo.

D’Amico ha realizzato per la manifestazione un riconoscimento dal grande valore simbolico. L’iconico vaso di vetro, infatti, per l’occasione si è trasformato in un inedito “scrigno” di design, realizzato da D’Amico, con preziosi piccoli cubi brandizzati con il logo di 50TopPizza e la targa “Premio 2019 D’Amico Speciale Pizzeria.

Il premio è stato incastonato in un supporto in plexiglass progettata dalla digital agency So: City con l’obiettivo di comunicare la vera essenza del prodotto: buono e genuino fino al momento del consumo.

Dopo la premiazione sarà presentato un tasting con una selezione di prodotti D’Amico e Robo proposti in diverse ricettazioni, come ideale topping, per valorizzare il piatto d’eccellenza italiana, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità: la pizza.

“Abbiamo scelto di essere presenti per il terzo anno consecutivo al fianco di 50TopPizza che sostiene e premia chi opera con passione e professionalità nel realizzare il piatto più celebrato e amato, la pizza, patrimonio UNESCO”. – dichiara Maria D’Amico, Marketing Manager di D’Amico. “Anche quest’anno hanno vinto la qualità, la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione della tradizione italiana, valori da noi condivisi con i nostri prodotti semplici e genuini, riconosciuti come simbolo del made in Italy nel mondo”.

Ciro Salvo è sul podio di 50 Top Pizza con 50 Kalò e la sua pizza “ponte tra la tradizione dell’impasto e spinte di innovazione”. Si è svolta ieri sera al Teatro Mercadante di Napoli la cerimonia di premiazione delle migliori 50 pizzerie italiane e estere che ha riconfermato a Ciro Salvo il terzo posto, collocando 50 Kalò tra le tre migliori pizzerie d’Italia e del mondo, prima tra le pizzerie partenopee. A Ciro Salvo anche il Premio Città di Napoli Migliore Pizzeria Napoletana fuori dall’Italia, conferito dall’Assessore del Comune di Napoli Cultura e Turismo, Nino Daniele, come miglior ambasciatore di Napoli nel mondo per la sua pizzeria 50 Kalò London. Per la pizzeria di Londra, già premiata come Miglior Pizzeria d’Europa con il primo posto in 50 Top Europe, anche il Premio Fior di Agerola.

Con un palmarès unico nel panorama delle pizzerie, Ciro Salvo si conferma tra i grandi interpreti della pizza napoletana in Italia e nel mondo. In vetta alla classifica di 50 Top Pizza, Ciro Salvo chiude il cerchio di riconoscimenti e premi ottenuti in questa prima metà del 2019 per l’attività e il lavoro svolto a Napoli e nel Regno Unito.