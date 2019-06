’80 & ’90 REPLAY all’Ippodromo di Agnano. Il sabato sera per tutti.

A partire da sabato 15 giugno, l’area parco dell’Ippodromo di Agnano, ospiterà la festa “80 & 90 Replay”, serate dedicate alla musica dei due decenni più amati, e pensate per soddisfare tutta la famiglia. Si parte dalle 20.00, con l’apertura dei punti food (pizzeria con forno a legna, friggitoria, paninoteca: prenotazioni al 3665027064), e si proseguirà fino a mezzanotte con live music dedicata (ospite della prima festa, la cantante Milena Setola, reduce dal successo del musical “Prima o poi: ottanta voglia di cantare” dedicato proprio agli anni ’80), un djset dedicato esclusivamente agli 80-90 (in consolle, uno dei dj più esperti di quel periodo: Rosario “The Prince” Laudando) e la voce “narrante e animante” di Rosanna “The Queen” Iannacone, in diretta su Radio Marte.

Le serate inizieranno alle 20.00 di ogni sabato sera, e andranno avanti fino a mezzanotte, fascia oraria scelta proprio per favorire chi vuol passare qualche ora tra buon cibo, musica del cuore ed il fresco del garden dell’Ippodromo di Agnano, senza per questo dover tardare in discoteca, con animazione dedicata per bambini e ragazzi. Il prezzo del biglietto di soli 7€, include anche una graffa dolce in omaggio (Ricky Graf, ormai un’istituzione in città), mentre i bambini fino a 12 anni, accedono gratis all’Ippodromo.