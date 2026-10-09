A Ore 14 la testimonianza della mamma del neonato morto a Castellammare

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«La sera prima del giorno della nascita di Salvatore era iniziato il travaglio, la mattina le prime stimolazioni. Salvatore non riusciva a nascere. Andava tutto bene fin quando è cominciata a uscire la prima parte della testa. Poi da lì non si è capito più nulla», ha dichiarato Rachele Commesso, la mamma di Salvatore, il neonato morto a fine marzo 2024 nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. La donna è stata raggiunta dai microfoni di Ore 14, la trasmissione di Salvo Sottile in onda su Rai 2.

«Il bambino poi è nato- continua-, ha dato uno strillo, è morto per 17 minuti, poi rianimato davanti ai miei occhi e infine trasportato in sala intensiva. L’ho visto direttamente la sera nel nido».

«Ho subito poi un intervento perché la placenta non era uscita, addormentata per intero e poi trasfusioni di sangue. Nel frattempo hanno chiamato i miei familiari mostrando una foto con questo nodo al cordone», conclude.