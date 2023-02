A Pianura abitanti “provvisoriamente” in una vecchia sede Asl dal 2009, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Napoli, abitanti in una casa provvisoria comunale da 14 anni



Luca Abete è nel quartiere Pianura a Napoli per raccontare la storia degli abitanti di un edificio comunale che dal 2009 vivono “provvisoriamente” in una vecchia sede della Asl.

Lo stabile, che comunque non nasce come abitazione, è in pessime condizioni, ma per i

suoi abitanti non sembrano esserci case pronte a ospitarli. Che fare?



L’inviato ha sollecitato l’intervento delle istruzioni.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/napoli-abitanti-in-una-casa-provvisoria-comunale-da-14-anni/