A scuola con coltello di 18 cm, 14enne denunciato

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Un coltello da cucina con una lama di 18 centimetri, nascosto nello zaino di un alunno di appena 14 anni.

È quanto scoperto ieri mattina in un Liceo Scientifico di Terzigno, in provincia di Napoli, dove il preside ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione locale dopo aver rinvenuto l’arma durante un controllo.

Le lezioni erano iniziate da poco quando il dirigente scolastico ha notato l’oggetto e ha richiesto l’intervento dei militari. I carabinieri hanno sequestrato il coltello e convocato la madre del ragazzo. Dai primi accertamenti è emerso che il giovane, il giorno precedente, avrebbe avuto un acceso litigio con un compagno di classe, circostanza che potrebbe averlo spinto a portare l’arma a scuola.

Il 14enne, da poco entrato nella fascia dell’imputabilità, è stato denunciato per porto abusivo di arma.

Il quadro provinciale: armi improprie e armi da fuoco sequestrate

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione sul fenomeno del porto di armi tra giovanissimi e non solo. Dal 1° gennaio ad agosto, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato: 150 armi improprie, tra coltelli, lame, tirapugni e altri oggetti potenzialmente offensivi; 78 armi da fuoco, tra pistole e fucili detenuti o portati illegalmente.

Nel medesimo periodo, sono state: 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi; 138 le persone denunciate.

Numeri che confermano una diffusa disponibilità di armi e la necessità di interventi costanti di prevenzione, soprattutto nei contesti frequentati da minorenni.