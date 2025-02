A scuola si evade il fisco, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Ha dell’incredibile la scoperta dell’inviato Luca Abete che ha documentato l’attività di vendita agli studenti senza emissione di scontrini fiscali.

Le immagini sono inequivocabili e sono gli stessi studenti a confermare la prassi consolidata e tollerata da tutti. Incredibile la reazione dei professori che accerchiano e insultano Abete negli inediti e bizzarri panni di un Pierino al suo primo giorno di lezione.

L’attività che vende prodotti a studenti e personale scolastico infatti pare non emetta sempre gli scontrini, come raccontano anche alcuni studenti. Il nostro inviato si presenta per prendere lezioni dal vivo ma qualche professore si altera

I dettagli nel servizio