A testa alta, nuovo format su Real Time da sabato 29

Quante volte una donna nella propria vita decide di abbracciare un cambiamento forte?

“A Testa Alta” parte dall’idea che ogni cambiamento inizia sempre dalla testa, esplorando la bellezza in tutti i suoi aspetti. L’outfit, i capelli e il make-up sono espressioni della personalità e raccontano molto di chi li indossa.

Il Format andrà in onda su Real Time, canale 31 del DTT, a partire da sabato 29 giugno dalle ore 14.20; mostrando come un forte cambio di look possa rappresentare la necessità di voltare pagina.

Le protagoniste saranno guidate in questo percorso di trasformazione da Mario Mosca, poliedrico curatore di stile e Rosa Perrotta, influencer ed esperta d’immagine che, con l’aiuto del Dott. Domenico Campa, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, accompagneranno le protagoniste di puntata in un percorso di trasformazione e accettazione della propria immagine e persona.

Le Storie delle Protagoniste:

Ogni sabato vedremo la realizzazione del sogno di due protagoniste.

Nella prima puntata conosceremo Imma, una donna che, dopo una relazione infelice, decide di riprendersi la propria vita e libertà.

La seconda puntata sarà dedicata alla storia di Giusy, giovane ragazza che, dopo una vita difficile e piena di sacrifici, decide di regalarsi un sogno e cambiare il suo profilo.

“A Testa Alta” è un format nato dall’idea di Alessia Porsenna e Mario Mosca, prodotto da Alfredo Carbone della Big Bang Production, con l’autrice Nadia Forini e lo showrunner Roberto Pascal Pisani.

Il Significato del Programma:

“A Testa Alta” è un viaggio emozionante che si snoda su due piani paralleli e complementari: il mutamento interiore e l’evoluzione estetica.

Ogni donna protagonista si metterà in contatto con le proprie energie più profonde, mostrando attraverso i cambiamenti del suo look la crescita che sta vivendo interiormente.

Grazie all’aiuto di veri professionisti, assisteremo a trasformazioni che andranno ben oltre l’aspetto esteriore e che consentiranno alle nostre donne di rivelare la migliore versione di sé.

Le puntate saranno disponibili in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Non perdete l’appuntamento con “A Testa Alta”, dal 29 giugno dalle ore 14.20 su Real Time.

Si ringrazia: Il Dott. Domenico Campa, Kiko Milano, Joinus, Resort Belvì, Mosca Parrucchieri e Resort Tre Fontane.