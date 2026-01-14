ABC, prevista per oggi alle 14 riapertura via Caravaggio

- pubblicità -

ABC Napoli, con il supporto delle imprese Meritec, Planetaria ed ECM, sta concludendo i lavori di ripristino del manufatto fognario in via Caravaggio, consentendo la riapertura della strada a partire dalle ore 14.00 di oggi, 14 gennaio 2026.

Gli interventi sono stati portati a termine con anticipo rispetto alle tempistiche previste, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Le opere hanno riguardato la ricostruzione della parete collassata, il riempimento del vuoto con calcestruzzo alleggerito e il ripristino del corpo stradale, con la posa di un binder provvisorio.

Parallelamente ai lavori di ripristino, ABC ha effettuato un’attività estesa e approfondita di ispezione dell’intera infrastruttura fognaria del tratto interessato, utilizzando robot per la videoispezione. Grazie a questi controlli è stato possibile individuare, a circa 50 metri di distanza, una ulteriore situazione di potenziale criticità che avrebbe potuto evolvere in una nuova voragine se non intercettata in tempo.

Una volta concluse le operazioni attualmente in corso, ABC avvierà tempestivamente un nuovo cantiere sul tratto individuato, prevedendo l’istituzione di un senso unico alternato per limitare al massimo i disagi alla circolazione e garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture.

L’intervento rientra in un più ampio programma di manutenzione predittiva del sistema fognario cittadino, che ABC Napoli sta portando avanti con l’obiettivo di individuare e risolvere le criticità prima che possano trasformarsi in situazioni di rischio e garantire livelli di sicurezza sempre più elevati per la città. Un impegno che oggi trova concreta attuazione attraverso controlli sistematici, investimenti in personale specializzato, tecnologie avanzate e un rafforzamento delle attività di monitoraggio sul territorio.