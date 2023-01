Abilitazione all’insegnamento: se non passi l’esame, rivolgiti alla Romania Luca Abete scopre un modo un po’ particolare, ai confini del lecito, per diventare insegnanti abilitati: bisogna fare un percorso online in una università rumena.

E non è necessario sapere bene la lingua, basta pagare: più o meno 7.500 euro.



Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/abilitazione-allinsegnamento-se-non-passi-lesame-rivolgiti-alla-romania_330769/