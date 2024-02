Abusi edilizi, Polizia Municipale sequestra immobile

Personale della Polizia Municipale, Unità Operativa Avvocata a seguito di segnalazioni ha sequestrato, in Via San Sebastiano, un immobile nel quale si stavano effettuando lavori edili sprovvisti di autorizzazione della Sovrintendenza Archeologica e del Genio Civile.

Detto locale risultava già noto ai caschi bianchi in quanto sede di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande già sanzionato per violazioni della normativa sanitaria e di quella sulla vendita di alcolici, per la diffusione di musica senza autorizzazione e il cui titolare era stato più volte deferito all’A.G.