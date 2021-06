Abusi edilizi, sequestrata area ristorante a Posillipo.

Il titolare ed il gestore di un ristorante in via Ferdinando Russo, nel quartiere Posillipo, a Napoli, sono stati denunciati dalla Polizia per la realizzazione di manifatti abusivi che occupavano il suolo pubblico.

Gli agenti del commissariato Posillipo, che hanno eseguito i controlli con la Guardia Costiera e la Polizia Municipale hanno sequestrato l’ area.

Il ristorante aveva realizzato una pedana di metallo e legno allestita con 8 panchine e fioriere. Un secondo manufatto di pertinenza del locale occupava abusivamente il suolo pubblico.

L’amministratore del locale ed il gestore, di 51 e 63 anni, sono stati denunciati per invasione di terreni e occupazione abusiva di spazio demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata .

Sequestrato e sanzionato amministrativamente anche un minivan parcheggiato in strada e privo di assicurazione. (ANSA).