Abusi edlilizi, intervento Polizia Municipale a Secondigliano

- pubblicità -

Gli agenti della Unità Operativa Secondigliano, su segnalazione della Settima Municipalità – U.O. Attività Tecnica del Comune di Napoli, con il supporto tecnico di E-Distribuzione, hanno eseguito un intervento in via del Camposanto.

È stato accertato che un locale, originariamente destinato ad uso commerciale, era stato trasformato, abusivamente, in un’unità abitativa.

L’attuale occupante, privo di titolo legittimo, aveva eseguito numerosi lavori, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, modificando la facciata e realizzando nuove aperture di finestre.

Le verifiche hanno, inoltre, consentito di accertare l’occupazione senza titolo dell’immobile di proprietà comunale, il danneggiamento della struttura muraria mediante opere abusive e il furto di energia elettrica, con allaccio irregolare alla rete, riscontrato dai tecnici di E-Distribuzione.

Al fine di impedire la prosecuzione di ulteriori interventi edilizi abusivi, l’immobile è stato sottoposto a sequestro limitatamente alla struttura muraria ed edilizia, restando esclusi gli arredi e la fruizione interna da parte dell’attuale occupante. Sarà cura dell’Autorità Giudiziaria adottare i provvedimenti conseguenti.