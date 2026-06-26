Abusi sessuali su 12enne, arrestato dalla Polizia

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Il gip di Nola ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 47enne di Casalnuovo di Napoli, accusato di aver abusato di un ragazzino di 12 anni.

La misura arriva al termine delle prime verifiche investigative avviate dopo la denuncia presentata dai genitori del minore, assistiti dall’avvocato Francesco Petruzzi.

La denuncia e il racconto del minore

Gli abusi risalirebbero al tardo pomeriggio del 13 giugno. I genitori, notando un forte disagio nel figlio, lo hanno sollecitato a parlare: il ragazzino avrebbe così raccontato quanto accaduto. La madre, sconvolta, aveva anche pubblicato un post sui social in cui scriveva che al figlio era stata “strappata l’infanzia in un istante”.

L’uomo arrestato è un commerciante, che in passato aveva partecipato a un progetto rivolto a ragazzini in difficoltà, un elemento che ora gli investigatori stanno approfondendo per verificare se possano emergere ulteriori episodi.

La protesta in città

Nei giorni scorsi, a Casalnuovo, si era tenuta una fiaccolata di protesta contro la mancata adozione di una misura cautelare immediata. All’iniziativa avevano partecipato circa un centinaio di persone, che avevano attraversato le strade del Comune con cartelli e candele chiedendo giustizia e tutela per il minore.

L’arresto e le indagini

Il 47enne è stato prelevato dalla Polizia di Stato di Acerra e trasferito in carcere. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per ricostruire l’intero quadro e verificare l’eventuale presenza di altre vittime.