Abusi sessuali su nipote adolescente, arrestato

- pubblicità -

Avrebbe abusato della nipote di 14 anni, facendola andare a casa sua quando era solo. È la grave accusa contestata a un 41enne, sposato e con figli, residente in un comune dell’area nord di Napoli, arrestato e condotto in carcere su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord.

La denuncia della madre e i primi segnali

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, guidata dal procuratore Domenico Airoma, è partita dalla denuncia della madre della minore. La donna aveva notato comportamenti insoliti nella figlia: paura, chiusura improvvisa, uno stato di shock che l’aveva spinta a chiedere aiuto alle autorità.

Le verifiche degli inquirenti

Le verifiche disposte dalla Procura – ascolti protetti, accertamenti tecnici e riscontri investigativi – hanno confermato il quadro accusatorio, ritenuto grave e meritevole di una misura cautelare immediata.

Il 41enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe approfittato di momenti in cui si trovava solo in casa per attirare la nipote e compiere gli abusi.

La misura cautelare

Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti: la gravità dei fatti, il rischio di reiterazione, la necessità di tutelare la vittima.

L’uomo è stato trasferito in istituto penitenziario dagli agenti della Polizia giudiziaria.

Indagini ancora in corso

La Procura sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’intero contesto familiare e verificare eventuali ulteriori episodi. La minore è stata inserita in un percorso di supporto psicologico.