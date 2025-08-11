Abusi sessuali su nipotine, arrestato nonno a Portici

- pubblicità -

I Carabinieri hanno arrestato a Portici un uomo di 78 anni con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e coordinate dalla Procura di Napoli, l’uomo avrebbe abusato ripetutamente delle sue due nipotine di sei anni, figlie di suo figlio, approfittando dei momenti in cui gli venivano affidate dai genitori. Le avrebbe anche fotografate in pose sessualmente esplicite.

Le due gemelline avevano raccontato gli abusi subiti alla zia e alla nonna materna. Dalla denuncia dei genitori, le indagini e le prime conferme. Quelle violenze sono emerse anche durante i colloqui con una psicoterapeuta e ciò che non poteva essere espresso con le parole lo ha mostrato un disegno. L’orco era il nonno paterno, al quale due gemelline di 6 anni venivano qualche volta affidate, un 78enne di Portici.

È stato condotto nel carcere di Secondigliano e dovrà rispondere di reati tra i più gravi previsti dal codice penale italiano.