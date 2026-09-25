Abusi sessuali su un bambino di 10 anni, arrestato lo zio

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Approfittando della inferiorità fisica e psichica del nipote, lo avrebbe violentato e manipolato mostrandogli materiale pedopornografico e scattandogli foto intime. È quanto contesta la Polizia di Stato (IV sezione minori) e la Procura di Napoli (sezione fasce deboli), che hanno arrestato un 67enne, zio della vittima, ora detenuto in carcere con le accuse di violenza sessuale, produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne. All’epoca dei fatti il bambino aveva 10 anni.

La denuncia dei genitori e il ruolo decisivo del tutor

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dai genitori del minore. A far emergere la vicenda è stato un tutor extrascolastico, figura di supporto con cui il bambino si confidava e che ha raccolto i segnali di disagio, permettendo alla famiglia di comprendere ciò che stava accadendo.

Il piccolo era stato affidato allo zio per svolgere i compiti scolastici, circostanza che avrebbe facilitato l’uomo nell’avvicinamento e nella costruzione di un contesto di abuso.

Le condotte contestate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori: l’uomo mostrava al nipote materiale pedopornografico, scattava foto intime al minore esfruttava la condizione di vulnerabilità del bambino per compiere gli abusi.

Un quadro ritenuto grave e sistematico, che ha portato alla misura cautelare in carcere.

Indagini in corso

La Procura e la Polizia stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’intero contesto familiare e verificare eventuali ulteriori condotte. Particolare attenzione è rivolta alla tutela psicologica del minore, già inserito in un percorso di supporto.