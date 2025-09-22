Accademia di Belle Arti, due appuntamenti martedì 23

- pubblicità -

Martedì 23 settembre alle ore 17.00 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli COMICON, Fondazione Una Nessuna Centomila e Accademia di Belle Arti di Napoli, tre organizzazioni alleate insieme nel solco di un cambiamento culturale, attraverso la presentazione di due progetti artistici, accendono i riflettori sull’importanza dell’educazione al consenso.

Unite per una sfida creativa, racconteranno come trasformare una campagna – “Se io non voglio, tu non puoi”, lanciata dalla Fondazione Una Nessuna Centomila il 25 novembre 2024 – in un progetto visivo, corale, consapevole. La mostra SE IO NON VOGLIO, TU NON PUOI, a cura di Enrica D’Aguanno, Daniela Pergreffi e Nicoletta Rondinella, prende vita dalla convinzione che anche il disegno e la narrazione possono contribuire insieme, alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il progetto espositivo raccoglie le opere inedite di 53 artisti/e dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, studenti e studentesse del corso di Design della Comunicazione invitati a confrontarsi con i temi del consenso, della libertà e della violenza di genere.

Il risultato sono lavori – illustrazioni, lavori multimediali e produzioni grafiche, ispirate tanto alla storia dell’arte quanto all’estetica dei videogame – dove prende forma una riflessione forte che spinge l’immaginario, mette in discussione narrazioni consolidate, attacca gli stereotipi là dove si annidano, anche nei contesti più insospettabili.

Un lavoro collettivo, che rimane profondamente personale. Un esercizio di sguardo critico, da parte di un insieme di giovani cittadini e cittadine dotate di una sensibilità speciale – il fare arte – con cui indagare il nostro tempo. Una presa di posizione. Perché educare al consenso significa anche imparare a riscrivere le immagini e le storie con cui cresciamo.

Alla presentazione della mostra, che resterà visibile al pubblico fino a venerdì 10 ottobre, seguirà l’incontro dedicato a SENZA LEGGE, il progetto editoriale, edito da Tlon, a cura di Celeste Costantino, Giulia Minoli e Monica Pasquino con Alessia Crocini e Lella Palladino, che racconta perché l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia oggi una necessità politica improrogabile, un’urgenza sociale e culturale, e al tempo stesso il bersaglio di strumentalizzazioni e attacchi che mirano a soffocare il cambiamento. Attraverso le diverse esperienze e prospettive di cinque voci autorevoli, il libro ricostruisce infatti anni di dibattiti, progetti, conflitti e resistenze istituzionali, offrendo un quadro chiaro delle sfide ancora aperte. Dai percorsi educativi nelle scuole alle rivendicazioni per i diritti delle persone LGBTQIA+, dalle piazze al Parlamento, dai centri antiviolenza ai teatri, le autrici esplorano il legame tra scuola, società, politica e prevenzione delle violenze di genere. Ne nasce un’opera corale che non si limita alla denuncia, ma offre strumenti per creare spazi di parola e agire una trasformazione reale della società.

Nella mostra saranno esposte anche le campagne “L’amore conta” e “Io sono io”, create dalle studentesse e dagli studenti della Scuola Media Radice Amaturo di Napoli frutto del lavoro dei laboratori artistici, a cura della Fondazione Una Nessuna Centomila e a cui hanno collaborato, in veste di tutor, gli allievi e le allieve dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

All’Accademia di Belle Arti di Napoli ha preso il via la seconda parte del progetto Crossing, Art without limits, un ponte culturale nato nei laboratori dall’Accademia di Belle Arti di Napoli che si è esteso dai Balcani, in Medio Oriente e in Nord Africa, con l’obiettivo di istituire un processo creativo, inclusivo e innovativo nelle arti performative. L’azione condotta dall’Accademia di Belle Arti di Napoli rientra nelle attività del progetto PNRR – PRMG-PERFORMING, capofila l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro con il coinvolgimento di 10 istituzioni internazionali di formazione terziaria.

La seconda fase del progetto prevede la svolgimento del Campus Internazionale di Ricerca Artistica al quale partecipano 21 studenti provenienti da istituzioni artistiche di Tirana, Kosovo, Sofia, Istanbul, Amman, Beirut, Il Cairo, Alessandria d’Egitto e Corfù, nonché Rettori e Docenti delle Università d’Arte di Beirut, Amman e Kosovo, insieme a numerosi docenti italiani provenienti dai Conservatori di Musica di Napoli, Taranto e Siena, dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dall’ISIA di Faenza, dall’Università di Brescia e dalla Scuola Superiore Meridionale.

Crossing ha iniziato il proprio percorso a maggio con una delegazione dell’Accademia napoletana composta dal coordinatore scientifico del progetto prof. Enzo Gagliardi, dalla prof.ssa Stefania Oriente, delegata all’Internazionalizzazione, dalla prof.ssa Rosaria Iazzetta, delegata alle relazioni in Asia e dal prof. Mario Laporta, delegato alla logistica e comunicazione, che intrapreso un itinerario di 8.506 chilometri, giungendo in territori le cui diseguaglianze e diversità culturali sono ancora ostacolo al superamento di antiche divergenze storiche e social con l’obiettivo di presentare nelle varie istituzioni internazionali il valore della collaborazione creativa.

Il progetto nasce dall’esigenza di definire un’estesa continuità creativa, che sovrasti i limiti territoriali imposti dalle geografie sociali e definisca nuovi scenari improntati a valori egualitari ed etici. La creatività non conosce barriere e quelle esistenti il progetto Crossing intende superarle, sulla base del principio, che ogni processo ideativo, realizzato collettivamente, non può che generare un’azione volta ad affermare la libertà nel più ampio senso possibile.

Martedì 23 settembre sarà presentato il progetto, di seguito il programma con tutti i dettagli:

Ore 10.00 – 11.00 | Presentazione del Report della missione di maggio, realizzato dalle prof.sse Rosaria Iazzetta e Stefania Oriente e dal prof. Mario Laporta, grazie al quale sono state conosciute undici istituzioni universitarie, stipulati accordi di collaborazione e selezionati gli studenti oggi presenti al Campus.

Ore 11.00 – 12.00 | Presentazione delle ricerche artistiche sviluppate durante il Campus, con illustrazione dei progetti e degli obiettivi raggiunti in collaborazione con i partner internazionali.

Ore 16.00 – 18.30 | Accoglienza di rappresentanze diplomatiche dei Paesi di provenienza dei nostri ospiti – tra cui Ambasciatori, Consoli e Direttori di Accademie straniere – per la presentazione della nostra istituzione, degli obiettivi del progetto e del culturale e sociale di Crossings, in vista di futuri processi di cooperazione.